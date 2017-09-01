На КПВВ «Станица Луганская» бойцы загородились бетонными блоками… от солнца. Главная

В районе КПВВ «Станица Луганская» военные установили конструкцию из бетонных блоков, как пояснили бойцы, сооружение используется в качестве защиты от солнца. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 31 августа.

«28 августа, находясь к северу от моста в Станице Луганской, команда СММ видела конструкцию из бетонных блоков (2,5 м в высоту и 2 м в ширину), размещенную на участке разведения возле места, где гражданских лица ожидают в очереди на пересечение КПВВ в северном направлении. Офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил наблюдателям, что бетонные блоки установлены в качестве защиты от солнца для военнослужащих Вооруженных сил Украины», – говорится в отчете.

При этом отмечается, что 28 августа члены патруля Миссии не зафиксировали каких-либо дальнейших работ на этой бетонной конструкции.