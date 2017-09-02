Меньшов: Нужно было брать Донбасс, а так три года все висит. Новости

После аннексии Крыма необходимо было сразу «брать Донбасс», тогда бы в претензиях Запада к России «Крым, Луганск, Донецк» шли бы через запятую. Такое мнение в интервью российским «Аргументам и фактам» высказал режиссер Владимир Меньшов.

«Переломным моментом для меня было, конечно, возвращение Крыма. Мощнейший поступок Путина», – считает Меньшов.

По его мнению, возвращение Крыма – «поступок с последствиями». «Народ ждет дальнейших действий. Наиболее яркое проявление – Донбасс, где нас умоляют, чтобы мы взяли их под свое крыло. А мы делаем вид, что как бы наблюдаем за развитием событий со стороны. Де Голль говорил: "Наилучший путь к успеху – это успех". И у Путина уже было столько успешных проектов в международных делах, что хочется думать: и здесь он отдает себе отчет в том, что делает, куда все движется, куда он направляет страну», – пояснил режиссер.

Он осознает, что Европа никогда не признает Крым за Россией. Поэтому, по мнению Меньшова, нужно было сразу за Крымом «брать Донбасс». «Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда бы "Крым, Донбасс, Луганск" шли через запятую в претензиях к нам западного общества. Но, поскольку мы этот момент уже пропустили и Порошенко понимает, что любая активизация со стороны Украины может привести к каким-то более суровым мерам с нашей стороны, лучше все подвесить в воздухе. И вот уже 3 года, к сожалению, все висит. Связано все это с гибелью множества людей. Но лучше, дескать, так, чем война, которая может оказаться по последствиям близкой к гражданской», – резюмировал Меньшов.

Как сообщалось ранее, Владимир Меньшов передал в «ДНР» «пакет с миллионом рублей» (около 18 тыс. долл.). В ответ Служба безопасности Украины начала проверку, на какие цели в итоге были переданы деньги: если они были направлены на финансирование «ДНР», на Меньшова могут завести уголовное дело.

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