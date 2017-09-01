В Луганской области более полутысячи абонентов остаются без света. Новости

В Луганской области более полутысячи абонентов остаются без света, сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения (ЛЭО).

Отмечается, что в большинстве случаев обесточивание произошло сегодня, 1 сентября, в результате автоматических отключений оборудования.

«В то же время, причины некоторых обесточиваний до сих пор не известны (возможно, что это последствия дождей и непогоды), так как ремонтные бригады Луганского энергетического объединения не имеют топлива, чтобы выехать на места аварий», – отметили в ЛЭО.

По состоянию на 14:00 1 сентября без напряжения находили 15 трансформаторных подстанций. Без электричества полностью остаются 3 населенных пункта, частично – еще 4 населенных пункта. В целом, это 631 абонент.

Так, на территории обслуживания Северодонецкого РЭС без света остаются 232 абонента, полностью обесточены Боброво и Арентово.

На территории обслуживания Старобельского РЭС без света 27 абонентов, частично обесточена Калмыковка.

На территории обслуживания Сватовского РЭС без света 260 абонентов, частично обесточены Ильичевка, Оборотовка и Нагольное.

На территории обслуживания Беловодского РЭС без света 112 абонентов, обесточена часть Марковки.

При этом, энергетикам удалось устранить часть аварий. Ранее, по состоянию на 10:00, без света было 979 абонентов, полностью без электричества были 6 населенных пунктов, частично были обесточены 3 населенных пункта.