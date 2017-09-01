Первоклашки прифронтовой Трехизбенки будут ходить в школу в вышиванках от Гарбуза (Фото). Новости

Первоклассники Трехизбенской общеобразовательной школы получили в подарок от руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза вышиванки, сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
Отмечается, что в этом году на Луганщине за школьные парты впервые сядут 5578 мальчиков и девочек, а в одиннадцатые классы пойдут 3013 учащихся. Сегодня, 1 сентября, руководство области поздравило школьников с началом нового учебного года.
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