Первоклашки прифронтовой Трехизбенки будут ходить в школу в вышиванках от Гарбуза (Фото). Новости

Первоклашки прифронтовой Трехизбенки будут ходить в школу в вышиванках от Гарбуза (Фото)

01.09.17 16:59dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Луганской ОВГА

Первоклассники Трехизбенской общеобразовательной школы получили в подарок от руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза вышиванки, сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Отмечается, что в этом году на Луганщине за школьные парты впервые сядут 5578 мальчиков и девочек, а в одиннадцатые классы пойдут 3013 учащихся. Сегодня, 1 сентября, руководство области поздравило школьников с началом нового учебного года.

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