В Киевской области родители добились отмены уроков русского языка (Документ). Новости

Жительница города Обухов (Киевская обл.) Дарья Ярошенко добилась отмены изучения русского языка в классе, где учится ее сын. Об этом она сообщал на своей странице в Facebook.

«Я не против русского языка, у каждого свои причины изучать его. Но я против того, чтобы нам силой навязывали изучения языка, который не является государственным, не является международным языком. Создается впечатление, что изучением иностранного языка (а русский язык, по моему мнению, – это иностранный язык) украинская система образования обеспокоена больше, чем качеством знаний государственного украинского языка», – отметила Дарья.

При этом, как следует из комментариев под обсуждением поста, только 8 родителей были против изучения русского языка, а 20 выступили за то, чтобы его оставить в программе обучения.

На борьбу за отмену изучения русского языка у женщины ушло около полугода. Она обращалась в дирекцию школы №5 Обухова и в Министерство образования и науки Украины.

Из министерства пришел ответ, что ребенок имеет право не изучать русский, но это следует согласовать с руководством школы.

Директор школы 28 августа провела родительское собрание для 5-х классов, на котором было принято решение об отмене изучения русского языка в классе, где учится сын Дарьи.