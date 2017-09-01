В «ДНР» хотят достичь «максимальной гармонии» законодательства с российским. Новости

Представители «ДНР» хотят принять свои уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Об этом сообщил член «ДНР» Алексей Жигулин, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Выявлены системные проблемы как нормотворческого, так и правоприменительного характера. Потребность в качественном урегулировании правоотношений ярко выражена. ДНР нуждается в качественно новом законодательстве в сфере уголовной политики. Нам также необходимо собственное кодифицированное законодательство об административных правонарушениях», – сказал Жигулин

По его словам, есть две приоритетными две цели – кодификация законодательства в сфере уголовного, уголовно–процессуального регулирования и законодательства об административных правонарушениях, а также максимально возможная гармонизация с законодательством Российской Федерации.