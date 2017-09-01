Школы Покровска решили не переходить на новую систему обучения. Главная

Покровск (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) принял решение пока не экспериментировать с переходом на триместровую систему обучения, предложенную в качестве альтернативы учебным семестрам Министерством образования и науки Украины. Об этом сообщили в отделе образования Покровского городского совета.
Заместитель председателя Красноармейской районной госадминистрации Татьяна Радченко также подтвердила, что обучение в школах Покровского района будет организовано как и прежде, в два семестра. В школах сохранятся привычные осенние, новогодние и весенние каникулы, а также продолжительные летние.
По словам заместителя руководителя отдела образования Покровского городского совета Виктории Темец, о своем решении ГорОО сообщил сегодня, 1 сентября, в Департамент образования и науки Донецкой областной государственной администрации.
Напомним, предложив обучение по триместрам, профильное Министерство разрешило на местах самостоятельно определять структуру учебного года. Также ранее от данной системы отказались школы Мариуполя.
Источник: ТК «Орбита»
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