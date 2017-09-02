На АЗС Покровска цена пропана-бутана достигла пика (Фото). Главная

На АЗС Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.), как и по всей Украине, выросла стоимость сжиженного газа. Только за последние несколько недель она поднялась примерно с 10 грн за литр – сначала до 12 грн, а затем и до 18 грн, т.е. более чем на 60%. На 31 августа самая низкая стоимость одного литра пропана-бутана в Покровске составляла 16,49 грн, самая высокая – 18 грн.

Сегодня цена на этот вид заправочного топлива достигла своеобразного рекорда.

Продавцы считают основной причиной резкого скачка отпускных цен на сжиженный газ не что иное, как его дефицит. Оператор одной из заправок рассказал, что на сегодня город Славянск в Донецкой области остался практически единственным поставщиком сжиженного газа в Покровск, а продукция из Кременчуга настолько востребована, что до Покровска не доходит.

В администрации еще одной заправочной станции рассказали, что в последнее время дефицит пропана-бутана связан с санкциями, наложенными на Россию – ведь несколько лет назад эта страна являлась самым крупным поставщиком газа в Украину. Также прекратились поставки продукции из Лисичанска Луганской области. Из-за этого сломались практически все логистические цепочки поставок автогаза в Украину.

Также заправщики рассказали, что газовое сырье в Украину – в частности, к поставщикам из Славянска – привозят из Литвы.

Один из водителей на 108-м маршруте рассказал, что с ростом цен на газ стоимость заправки выросла в среднем на 300 грн в день. По словам Евгения, иногда суточная выручка с одного автобуса составляет 1000-1200 грн при стоимости заправки в 800 грн.

Большинство автолюбителей сообщили, что будут экономить и выезжать как можно реже или вернутся к бензину. А вот у тех, кто использует транспорт на газу в рабочих целях, выбора не остается. Женщина-автомобилист сообщила, что ей при работе «на колесах» приходится заправляться до нескольких раз в день, в неделю на топливо уходит не менее 1000 грн.

Опытные водители отмечают, что финансовая экономия на переоборудованных на газ автомобилях составляла почти 50% – даже при том, что расход газа на 100 километров, в зависимости от объема двигателя, в среднем на 4-6 литров больше, чем бензина.

Сегодня ситуация разительно изменилась. Очевидно, что рост популярности пропана-бутана сыграл с потребителями «в обратку»: сырья в Украине стало на всех не хватать, и дешевая альтернатива перешла в разряд дефицита.

Источник: ТК «Орбита»