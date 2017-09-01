В «ЛНР» сгорело 50 домов. Главная

На неподконтрольной территории Луганской области за месяц сгорело 50 домов. Пожары происходили в результате обстрелов. Об этом сообщил член «ЛНР» Андрей Марочко, передают интернет-ресурсы НКТ*.

Он обвинил ВСУ тем, что они «пользуясь чрезвычайным положением в связи с пожарной опасностью из-за жаркой погоды в республике, применяют зажигательные снаряды с целью нанесения максимального ущерба, создавая очаги возгорания вблизи населенных пунктов».

«Так, за прошедший месяц на территории республики в результате обстрелов ВСУ пожаром были уничтожены 53 жилых дома», - сказал Марочко.

Напомним, в Донецкой области за август на линии разграничения сгорело не меньше 220 домов.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория