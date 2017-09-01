Около 100 работников прокуратуры Донбасса воевали на востоке Украины (Фото) . Новости

За время Антитеррористической операции на востоке Украины около 100 работников органов прокуратуры Донецкой и Луганской областей выразили желание выполнить свой Конституционный долг по защите Отечества. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, уточняется, что 3 года назад был создан военный подразделение по прокурорско-следственных работников для участия в АТО. «2 сентября 2014 года согласно директиве начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины была сформирована военная часть полевая почта В 1913. 6 сентября 2014 года призванными на военную службу по мобилизации 62 прокурорско-следственными работниками была укомплектована военная часть, из них из прокуратуры Донецкой области – 43 работника, а из прокуратуры Луганской области -–19 работников», – говорится в сообщении.

Командиром воинской части был назначен на то время заместитель прокурора Донецкой области капитан Ю. Балев. Заместителем командира стал на то время заместитель прокурора Луганской области капитана А. Андреев. «С ноября 2014 года по сентябрь 2015 года военная часть ЧП В 1913 выполняла боевые задачи в зоне проведения АТО по всей линии разграничения войск от пгт Марковка Луганской области до Мариуполя Донецкой области. Ее военнослужащие длительное время выполняли боевые задачи по организации комендантской службы в Дебальцево, несли боевое дежурство в Счастье, пгт Станице Луганской, Волновахе, Курахово, Мариуполе и тому подобное», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что прокуроры и следователи в боевых условиях доказали свой профессионализм и преданность Отчизне, и за время службы неоднократно отмечались руководством Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины за образцовое выполнение заданий по назначению. «Следует заметить, что за все время российской агрессии в Донбассе военнослужащие воинской части ЧП В 1913 были единственным военным подразделением от правоохранительных органов (невоенных формирований) и отраслей национальной экономики Украины, которое в составе Вооруженных Сил Украины принимало участие в проведении АТО», – уточняется в сообщении.

В настоящее время добровольцы-прокуроры продолжают работу в органах прокуратуры Украины и других правоохранительных органах, являясь примером достойного выполнения профессионального и гражданского долга.