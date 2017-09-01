На Луганщине полицейские раздавали боеприпасы, чтобы повысить показатели сдачи оружия. Новости

В Луганской области двое работников Национальной полиции Украины уличены в искусственной борьбе с незаконным оборотом боеприпасов вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр СБУ, пишет « Остров ».

Так, оперативники спецслужбы установили, что полицейские подыскивали людей, находящихся в сложном материальном положении и за вознаграждение передавали им боеприпасы и взрывчатку. В дальнейшем граждане «добровольно» сдавали средства поражения в полицию. «В условиях российской агрессии таким образом руководитель подразделения и старший участковый офицер искусственно повышали показатели деятельности. Сотрудники СБ Украины совместно с внутренней безопасностью Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали обоих злоумышленников при передаче местному жителю боевой гранаты», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, полицейским сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.