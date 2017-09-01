Транспортный коридор из Борисполя продлили до Мариуполя. Новости

Правительство сформировало транспортный коридор Борисполь – Мариуполь (Донецкая обл.), продлив национальную трассу Н-08. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

Национальную трассу Н-08 продлили до Мариуполя, создав прямой коридор Борисполь – Кременчуг – Днепр – Запорожье – Мариуполь общей протяженностью 644 км.

Также Кабинет Министров Украины продлил ряд международных маршрутов. Постановлением Правительства определена общая протяженность автомобильных дорог общего пользования государственного значения 46985 км (до изменений было 49117,1 км), из них международных 9032,6 км, национальных 7175,2 км, региональных 8120,7 км и территориальных 22656,5 км.