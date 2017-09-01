«ДНР» заявила о задержании своей сторонницы. Новости

Аппарат «омбудсмена ДНР» заявил, что на текущей неделе зарегистрировал заявление о задержании сторонницы «республики» представителями украинских спецслужб, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«На текущей неделе в аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике поступило одно заявление о задержании», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что женщина 1958 года рождения была задержана сотрудниками СБУ в конце июля этого года при попытке проехать из неконтролируемого Донецка в Красный Лиман (после переименования Лиман) для того, чтобы посетить собственный дом. Задержанной предъявлены обвинения в сепаратизме.

Напомним, сотрудники Главного следственного управления СБУ совместно с контрразведкой Службы задержали «экс-директора» ЗАО «Луганский патронный завод».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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