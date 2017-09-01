Задержана «экс-директор» Луганского патронного завода. Новости

Сотрудники Главного следственного управления СБУ совместно с контрразведкой Службы задержали «экс-директора» ЗАО «Луганский патронный завод». Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в июне 2014 года приказом так называемого «премьер-министра ЛНР», гражданку Украины назначили на должность исполняющего обязанности директора завода. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленница, выполняя незаконные указания главарей «ДНР/ЛНР», в частности Болотова и Стрелкова, провела инвентаризацию более 14 млн патронов к огнестрельному оружию, которые хранились на предприятии. Она также организовала на мощностях завода изготовление еще почти 2 млн патронов различного калибра. Боеприпасы «директор» передала «для нужд армии «Новороссии», которая использовала их во время боевых действий против сил антитеррористической операции.

После очередной смены «руководства ЛНР», злоумышленница была освобождена от должности и длительное время скрывалась от украинского правосудия на временно неподконтрольных территориях Донбасса и в России. Сотрудники спецслужбы задержали женщину в городе Кременчуг Полтавской области, куда она прибыла с «деловым визитом».

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.