В ОБСЕ заявили о минной опасности на Донбассе. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новые случаи минирования территории Донбасса. Об этом говорится в отчете миссии.
Так, в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 9 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в ряд поперек автодороги М03 между подконтрольным «ДНР» Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) и подконтрольным правительству Светлодарском (57 км к северо-востоку от Донецка) примерно в 1,6 км к югу от блокпоста ВСУ.
На той же дороге БПЛА СММ обнаружил 8 противотанковых мин (ТМ-62) на расстоянии 1,3 км к юго-юго-востоку от вышеупомянутых мин и примерно в 80 м от блокпоста «ЛНР».
Также БПЛА зафиксировал 23 противотанковые мины (ТМ-62) приблизительно в 20 м к северо-северо-западу от упомянутого выше блокпоста «ЛНР», из которых 10 были установлены поперек автодороги М03, а 13 — сложены неподалеку в траве на обочине дороги.
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