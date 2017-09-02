В Мариуполе предлагают 1000 евро за информацию о вандалах, разбивших памятник воинам. Новости

Общественник Мариуполя Александр Синилов предлагает денежное вознаграждение за информацию о вандалах, разбившим памятник погибшим воинам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я объявляю награду в 1000 евро за любую информацию, которая наведет нас на след тех вандалов, нелюдей, которые разбили памятник погибшим героям Украины! Вознаграждение и конфиденциальность (по желанию) гарантируется!!!», – написал Синилов.

Памятник, установленный на трассе Славянск – Бахмут, был поврежден накануне Дня независимости.

«Вот такой "подарок" был сделано нам на День Независимости. Видно, что целенаправленно били кувалдой или чем-то еще. Это памятник на том месте, где 5 января 2015 года погибли мои собратья, а я получил "вторую жизнь"», – прокомментировал фото доброволец Денис Малыхин.

В январе 2015 года на этом участке дороги произошло ДТП. В результате столкновения военного КрАЗа и автобуса «Богдан» погибли 12 бойцов батальона им. Кульчицкого и 22 получили травмы.