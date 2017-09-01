В школах Покровска для детей-переселенцев создали более ста мест (Видео). Новости

В Донецкой области 1 сентября за парты сели 152,5 тыс. учеников. Из них более 16 тыс. – это первоклассники. Обучать детей будут 15 тыс. преподователей. День знаний торжественно отметили практически во всех городах региона. Первый звонок в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) сегодня прозвучал для 7 тыс. школьников.

Главные празднования в день знаний прошли в опорной школе, которую на этой неделе открыл президент Петр Порошенко. Праздничная линейка по традиции началась с выступлений детей. 10 летняя Ангелина на 1 сентября школьной форме предпочла национальный костюм. «Мы с мамой ходили по магазинам. Покупали вишиванки. Обруч покупали специальный для 1 сентября», – рассказала Ангелина.

На первом уроке у первоклассников побывал сам мэр Покровска Руслан Требушкин, который проверил готовность школ к новому учебному году. «Помню свой первый урок… Когда мы учились не было таких классов, парт, досок», – говорит Руслан Требушкин. В классе новая мебель, доски и ремонт. «Мне больше всего понравился хороший класс, мне понравилась в этом первом сентябре линейка, потому что там была музыка. А в школе так красочно», – говорят дети.

Благодаря открытию опорной школы, в этом учебном году в Покровске могут проходить обучение более ста учеников из неподконтрольных территорий. «Мы являемся базовой, одной из 5 школ в Донецкой области, предоставляющих услуги по дистанционному обучению. Сейчас у нас есть хорошая материально-техническая база. Будем проводить скайп-уроки, записывать. Есть три компьютерных класса», – рассказала директор опорной школы № 9 Екатерина Пащенко.

Уже начались в Покровской опорной школе и тренировки по самбо, дзюдо, открылся класс хореографии. А на новом стадионе планируют проводить областные соревнования по легкой атлетике и единоборствам. Однако на этом обустройство опорной школы не закончится.

Представители Покровского горсовета и областного департамента образования в День знаний передали школьникам музыкальную аппаратуру и спортивный инвентарь. «То оборудование, которое здесь есть – современные цифровые лаборатории, лингафонные кабинеты, которых нет нигде. Ни в одной школе нашего города, компьютерные классы – они должны дать возможность учащимся получить более качественные знания», – говорит и.о. начальника городского отдела образования Марина Голуб.

А до конца 2017 года в Покровске начнут капитальный ремонту ещё пяти общеобразовательных школ.

Источник: ТК «Донбасс»

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