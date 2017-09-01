Десятеро детей: Семье переселенцев из Донецка помогли подготовиться к школе (Видео) . Новости

В Запорожье проживает семья переселенцев из Донецка – детский дом семейного типа, где воспитываются 10 детей. Семеро из них – школьники.

За столом собирается большая семья Зарецких. Из десятерых детей Валерии и Алексея только двое – родные по крови. «Самой младшей дочери 8 лет, старшей – 19», – говорит отец-воспитатель Алексей Зарецкий.

Почти у каждого воспитанника за плечами насилие и безысходность. Одних морили голодом в заброшенной металлобазе, других запирали на сутки в квартире. «Алине вообще очень трудно было ходить. Она родилась недоношенной, ей в 2 года сделали операцию на сердце, мы ее взяли в возрасте 4 лет, она весила 12 килограмм!!!», – рассказывает мама-воспитатель Валерия Зарецкая.

Каждый день супружеская пара бьется за будущее детей. «Это изначально мы думали, что палочкой взмахнул. Детей переодел, причесал. Нет! Внутренняя работа, она идет каждый день. Аня, вот, не разговаривала в 4 года вообще», – делится Валерия Зарецкая.

Теперь Аня – первоклассница. Будет учиться в инклюзивном классе. «Писать, читать. Учить буду математику. Уроков сколько будет, мы будем учиться», – говорит девочка.

«Мы научились разговаривать – это самое главное. Пишет каллиграфическим почерком. Правда, еще не совсем понимает что, но что-то очень красивое», – радостно сообщает Валерия Зарецкая.

Уже 7 лет Зарецких поддерживает Фонд Рината Ахметова в рамках масштабной программы «Сиротству – нет». До войны футбольный клуб «Шахтер», который принимает активное участие в программах фонда, – подарил семье дом. А когда начались боевые действия, фонд помог с эвакуацией в Запорожье.

«Самое главное, то, что нам фонд помог выехать из Донецка. Нам предложили выехать в Запорожье, и нам очень здорово это помогло», – говорит папа-воспитатель Алексей Зарецкий.

При поддержке Фонда Ахметова было создано более 40 таких семей. «Все эти годы мы делали все возможное, чтобы как можно больше детей обрели семьи и любовь близких. Всего, начиная с 2009 года, благодаря работе портала "Сиротсву – нет" семью обрели почти 9 тысяч детей», – сообщил Александр Вишняков, директор Фонда Рината Ахметова .

В доме, где семеро школьников, компьютеров на всех не хватает. «Уроки делать вообще не реально», – сетует одна из девочек Елена.

Зарецких ждал сюрприз. Перед началом учебного года семью навестили представители Фонда. Приехали не с пустыми руками – привезли ноутбуки. Первое школьное задание в этом году дети уже выполняют на них.

Источник: ТК «Донбасс»