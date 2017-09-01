В Донецке из кранов течет вода с запахом нафталина, дуста и тины. Новости

В Донецке из кранов начала течь вода с неприятных запахом. Об этом сообщается социальных сетях. Продолжается это уже больше месяца.

Владимир: «В последнее время с водопроводного крана течет вода в центре Ворошиловского района с каким то потусторонним запахом типа нафталина. Продолжается это уже больше месяца. Вопрос: ктолибо замечал это явление у себя или это только у нас в доме этот абсурд. Где можно узнать информацию по этому казусу? Куда обращаться? Информации в прессе и на ТВ по этой проблеме я нигде не нашел. Благодарю Всех, кто даст хоть какую информацию по этому вопросу».

Ему отвечают:

Наталья: «Насчет нафталина не скажу, ну на Петровке у нас вода порой пахнет очень неприятно. Но скорее как болотом. Думаю, это от плохой фильтрации»;

Елена: «И у меня болотом, на Заперевальной»;

Елена: «Куйбышевский - тоже болотом»;

Елена: «На Голубых тоже болотом или тухлой тряпкой. Даже фильтр не помогает»;

Natalia: «На Боссе тоже подванивает вода, но не сильно, вроде, просто я очень чувствительная»;

Татьяна: «На Гвардейке пахнет дустом»;

Зоя: «Да. Воняет сильно. Мне кажется - как будто дустом. Киевский район - Шахтерская. Даже после стирки, белье, пока не высохло, пахнет»;

Марина: «Куйбышевский тиной»;

Василий: «Цветочный. Устойчивый запах плесени»;

Марина: «ОЦКБ так же запах застоявшейся воды, или тины»;

Олег: «Сине-зеленые водоросли это. Они же цианобактерии. Сезон цветения совпал с жарой и отсутствием дождей. Отнеситесь к этим водорослям немного по-философски: запах с холодами улетучится, но за то, что они в процессе возникновения жизни на Земле "надышали" нам кислорода в атмосферу, им можно простить этот недостаток».

Комментариев коммунальных служб города по этому поводу нет.

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