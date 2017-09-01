В Краматорске на привокзальной площади произошел потоп (Фото). Новости

Дождь, прошедший в Краматорске (Донецкая обл.) в ночь на 1 сентября затопил большой участок проезжей части в районе железнодорожного вокзала города.

Проблема подтопления этой территории во время дождя давняя, специалисты говорят, что первые серьезные попытки решить ее предпринимались еще в середине 30-х годов прошлого века, но все оказалось безуспешно.

Совсем недавно на привокзальной площади был сделан большой капитальный ремонт асфальтового покрытия, однако проблемой с ливневой канализацией ремонтники не занимались.

Источник: «Общежитие»