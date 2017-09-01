«ДНР» пропустила ОБСЕ в Новоазовск. Новости

Вооруженные представители «ДНР» разрешили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ посетить Новоазовск (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает в отчете миссии.

«Вооруженные люди остановили патруль СMM на контрольно-пропускном пункте к северу от контролируемого «ДНР» Новоазовска. Они спросили, куда планирует отправиться СMM. Им ответили, что в городе запланирована встреча. Через несколько минут прибыл человек и сопроводил СMM в Новоазовск», – говорится в сообщении.

При этом в отчетие не сообщается о подробностях встречи.

Также в тот же день СMM был остановлен на том же контрольно-пропускном пункте. Наблюдателям было отказано в прохождении к границе. «Вооруженные люди остановили патруль СMM на контрольно-пропускном пункте к северу от контролируемого «ДНР» Новоазовска и лишили его достук пограничной зоне», – отмечается в отчете.

Напомним, ранее представители «ДНР» неоднократно отказывали наблюдателям ОБСЕ в доступе в Седово Новоазовского района.

Как сообщалось ранее, за последние две недели зафиксированы 10 случаев ограничения передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе неподконтрольного украинским властям Верхнешироковского (до переименования – Октябрь, Новоазовский р-н, Донецкая обл.).

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