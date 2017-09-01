Кадеты на Луганщине получили первые погоны. Новости

Лицеисты Луганского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» по случаю Дня знаний получили первые погоны. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В этом году в учебное заведение вступили 108 ребят из всех городов и районов Луганщины. Начальник лицея полковник Валерий Ембаков в своем приветственном слове выразил уверенность, что первокурсники станут достойными продолжателями славных традиций военного лицея.

«Закончилось праздничное построение торжественным прохождением всего личного состава под военный марш, после чего лицеисты отправились на первый урок "Украина – Европейское государство"», – говорится в сообщении.