МИД России о консультации Украины и Хорватии по возвращению неподконтрольных территорий. Новости

В МИД России недовольны сотрудничеством и консультациями Украины и Хорватии по вопросам возвращения неподконтрольных территорий. Об этом говорится в сообщении МИД России.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства опыт Хорватии назван «более чем неоднозначным и негативным».

«Вынуждены с сожалением констатировать, что за ширмой заверений о "добрых намерениях" и "необходимости восстановления взаимного доверия" в конфликтных зонах вновь звучали опасные тезисы о "вынужденности" и "допустимости" таких "методов мирной реинтеграции"», – говорится в сообщении.

В МИД России считают, что использование хорватского опыта станет нарушением минских соглашений. «Немалую тревогу вызывает то, что в Киеве с готовностью подхватывают подобные сигналы, демонстративно игнорируя собственные четко прописанные обязательства в рамках минского "Комплекса мер". Упоминания о каких бы то ни было "силовых сценариях" применительно к Донбассу выглядят особенно ущербно и аморально сейчас, в первые дни подтвержденного в "нормандском" формате "школьного" перемирия», – говорится в сообщении.

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