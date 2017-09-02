Донецк при фонарях (Фото). Главная

Донецк при фонарях (Фото)

02.09.17 00:11dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

Жители Донецка делятся в соцсетях фотографиями вечернего и ночного города.

Реакция на увиденное разная:

  • Ирина: «Донецк красив всегда! Хоть при солнце, хоть при луне»;
  • Ольга: «Это мой Донецк! Самый лучший!» – Ксения: «Не, вот это уже не мой Донецк»;
  • «Что ни говори, ночной Донецк – прекрасен!» – Яков: «…и зловещ?»;
  • Конар: «Черно-красные знамена???»
  • Всеволод: «Как-то траурно все…»;
  • Оксана: «Зато чисто, без толп и пробок» – Игорь: «Ага, через час комендантский час. Какие уж пробки…»

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