Донецк при фонарях (Фото). Главная

Жители Донецка делятся в соцсетях фотографиями вечернего и ночного города.
Реакция на увиденное разная:
- Ирина: «Донецк красив всегда! Хоть при солнце, хоть при луне»;
- Ольга: «Это мой Донецк! Самый лучший!» – Ксения: «Не, вот это уже не мой Донецк»;
- «Что ни говори, ночной Донецк – прекрасен!» – Яков: «…и зловещ?»;
- Конар: «Черно-красные знамена???»
- Всеволод: «Как-то траурно все…»;
- Оксана: «Зато чисто, без толп и пробок» – Игорь: «Ага, через час комендантский час. Какие уж пробки…»
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