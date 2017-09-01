Россия во время учений в Беларуси может начать агрессию, – Муженко. Новости

Российская Федерация может использовать провокационный повод угрозы безопасности русскоязычного населения для вооруженной агрессии против Украины и стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) во время российско-белорусских учений «Запад -2017 ». Об этом заявил начальник Генерального штаба-главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, сообщает пресс-служба ВСУ, пишет « УНИАН ».

«Реальные масштабы мероприятий подготовки к обучению "Запад-2017", сроки его проведения, объемы привлечения органов военного управления и войск (сил), в первую очередь – российских, а также других взаимосвязанных мероприятий свидетельствуют, что истинная цель, цели и задачи учений выходят далеко за рамки официально обнародованных, которые являются лишь частью и прикрытием настоящих планов», – считает генерал.

Муженко предположил, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тыс. человек. Из них на Юго-Западном стратегическом направлении – около 100 тыс. человек, в том числе в 70 тыс. военнослужащих Вооруженных сил и в 30 тыс. сотрудников других силовых структур России.

По его словам, содержание мероприятий стратегического учения «Запад-2017», состав привлекаемых войск (сил), позволяет России развернуть как на юго-западном, так и на западном стратегических направлениях мощные наступательные группировки и создать условия для их длительного применения. «Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО. Поводом для начала агрессии, учитывая непредсказуемость высшего военно-политического руководства России, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии по ущемления прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения», – сказал Муженко. «Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия», – отметил начальник Генштаба.

По официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.