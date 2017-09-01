В Северодонецке ребенок сбежал из дома. Главная

В Северодонецкий отдел полиции обратился житель поселка Сиротино (Северодонецк, Луганская обл.) с просьбой помочь найти его 15-летнего сына, который ушел из дома и не сообщил куда. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Луганской области.

По информации, которую установили полицейские, парень уже не первый раз покидает свой дом, он имеет квартиру в Рубежном, поэтому ориентировку сразу направили в соседние города.

Через час правоохранители уже установили, что несовершеннолетний находится у своего товарища на кв. Южный в Рубежном. Уже дома парень рассказал, что он хочет жить самостоятельно в собственной квартире без присмотра взрослых.

Сейчас полицейские совместно со службой по делам детей выясняют общий климат в семье и условия жизни ребенка, после чего будет принято решение согласно действующему законодательству.