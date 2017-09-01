В Мариуполе австрийцы стерилизуют бездомных животных . Главная

В Мариуполь (Донецкая обл.) приедут волонтеры Австрийского фонда FOUR PAWS UKRAINE («»Четыре лапы). В течение трех недель представители фонда будут бесплатно стерилизовать бездомных животных.
В основном, по словам представителей фонда, это будут собаки. «Наш проект предполагает не только бесплатную стерилизацию, а также обучение местных ловцов, ветеринаров гуманным методам регулирования численности бездомных животных», - рассказала представитель Австрийского благотворительного фонда «Четыре лапы» Александра Лисчишина.
Проводить стерилизацию и вакцинацию бездомных животных представители международной организации «Четыре лапы» планируют в помещении коммунального предприятия «Счастливые животные». Начнут с 4 сентября.
Источник: ТК «ДоТеБе»
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