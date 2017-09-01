Донецкой области выделили дополнительно 29 млн грн. на ремонт дорог. Главная

Госагентство автомобильных дорог Украины увеличило объем финансирования текущего ремонта дорог в Донецкой области еще в 29 млн. грн. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Донецкой области.

«По информации финансово-экономического отдела САД в Донецкой области, размер государственного финансирования ремонтных работ по ликвидации ямочности (устранение новых деформаций покрытия проезжей части автодорог, возникших в течение жаркого периода года), а также мероприятий, направленных на подготовку к осенне-зимнему периоду года, увеличен на 29 млн грн и, соответственно, равен 198,2 млн грн, - говорится в сообщении.

Также по информации отдела ремонта и эксплуатационного содержания автодорог и безопасности дорожного движения Службы автомобильных дорог в Донецкой области, на 1 сентября силами ГП «Донецкий облавтодор» (и субподрядных предприятий) восстановлено ямочным ремонтом 1000 км автодорог общего пользования государственного (620 км) и местного (380 км) значения. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составляет 295,7 тыс. кв м.

Напомним, по результатам весеннего комиссионного осмотра автодорог общего пользования, общая площадь ям составляла 236,2 тыс. кв м.