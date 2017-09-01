Экс-президент Украины Янукович воспитывает 3-летнего сына, родившегося в России. Новости

Экс-президент Украины Янукович воспитывает 3-летнего сына, родившегося в России

01.09.17 23:21strana.uaНовости

Фото из открытых источников

Бывший президент Украины 67-летний Виктор Янукович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. Об этом со ссылкой на источники в окружении Януковича, пишет «Страна.UA».

Получается, что покинула она Украину после событий на Майдане, будучи уже на сносях. 

Напомним, что в феврале этого года Виктор Федорович дал интервью газете Der Spiegel, в котором рассказал, что расстался с женой Людмилой. Их супружеская жизнь продлилась около 45 лет. Также он подтвердил, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки – Любовью Полежай.

Комментарии