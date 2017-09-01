Экс-тренер ФК «Шахтер» признался в любви к Украине. Новости

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу считает, что у него было мало времени на подготовку к матчу со сборной Украины, но уверен, что его команда способна взять три очка. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил сам Луческу на пресс-конференции в Харькове, пишет «Football.ua».

«Времени на подготовку к матчу у меня было действительно мало, я работал с командой лишь три дня. Но я много наблюдал, смотрел, встречался и общался со многими игроками», – отметил Луческу. Он подчеркнул, что много анализировал, исследовал и наблюдал не только за своими игроками, но и за игрой соперников. «Нам ведь предстоит сыграть еще и с Хорватией, но на данный момент для нас важнее всего завтрашний матч с Украиной», – уточнил тренер.

«Я очень сильно люблю Украину, и вы знаете это. Я помню матчи против Металлиста, Днепра, Динамо Киев. Фантастика. Это был высокий уровень, очень высокий уровень игры. Для меня, как профессионала, все это очень важно. Но жизнь меняется. Теперь я работаю в сборной Турции и хочу, чтобы сборная Турции всегда побеждала», – сказал Луческу.

Напомним, что отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции состоится завтра, 2 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.