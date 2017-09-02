Сводка из зоны АТО за 2 сентября: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки в районе проведения АТО незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия 20 раз обстреливали укрепления украинских войск. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-центр штаба АТО.

За сутки потерь среди украинских военных нет.

Так, на луганском направлении противник четыре раза открывал огонь неподалеку Станицы Луганской, Крымского и Желтого.

На донецком направлении 14 раз под огнем из стрелкового оружия оказывались опорные пункты ВСУ у Авдеевки, Зайцево, Майорска и шахты Бутовка.

На мариупольском направлении дважды обстреляли позиции ВСУ на подступах к Водяному.

«С целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь лишь раз. В то же время, органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня. С целью взаимодействия на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно-тактических группировок», – говорится в сообщении.

Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия противника, которые несут угрозу бойцам и мирным жителям.

При этом представители «ЛНР» сообщили, что ВСУ обстреляли их позиции шесть раз. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, поселка Красный Яр и села Желобок. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Представители «ДНР» заявили, что за сутки зафиксировали более 20 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Они утверждают, что обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов, по которым применялись: минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, сегодня около 6 часов утра ВСУ с позиций в районе Талаковки было обстреляно Коминтерново из 120 мм минометов. Всего выпущено 5 мин.