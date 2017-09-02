Ситуация в пунктах пропуска утром 2 сентября. Новости

Сегодня утром, 2 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Госпоранслужбы, 1 сентября пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался достаточно динамичным и характеризовался определенным уменьшением по сравнению с предыдущими сутками. В целом вчера в КПВВ было оформлено 30,3 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 6220 человек и 1015 транспортных средств;

«Марьинка» - 8225 человек и 1830 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 5950 человек и 1355 транспортных средств;

«Гнутово» - 2685 человек и 720 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 7255 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 25/70;

«Марьинка» -50/90;

«Новотроицкое» - 50/70;

«Гнутово» - 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Ярослав: «08:19. В сторону Донецка примерно 100 машин. 150 м за посадкой»;

«Администратор: «07:49. Каргил очередь на мосту. Льготы машин 30, стоим. 0 в сторону Курахово на блоках машин 20. Людей многовато идет дождь. Инета нет. Уже сзади очередь до 1 целой опоры. Основной на Курахово 50».

КПВВ «Майорск»:

Марина: «9:04. На выезд из Горловки машин около 70».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «09:07. Еленовка на 8 часов в сторону Украины до остановки. Перлына в Украину 30 машин движение слабое. Новотроицкое в сторону Украины 4 полосы все забиты, движение весьма слабое. Еленовка в сторону Донецка на 8-30 сразу на проверку».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.