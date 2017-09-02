В Донецке в маршрутку врезалась машина (Фото, видео). Главная

В Донецке 1 сентября произошло ДТП. Об этом сообщается в социальных сетях.

В Кировском районе около бывшей фабрики игрушек в автомобиль Chevrolet врезался микроавтобус, следующий по 76 маршруту. В легковом автомобиле находились люди в камуфляже.

Как сообщают очевидцы, в результате аварии Chevrolet перевернулся.

«Моя дочь ехала в автобусе, с которым этот горе-водитель столкнулся. Легковушка летела как сумасшедшая», - написала пользователь соцсети.

О пострадавших на данный момент не сообщается.