В Донецке в маршрутку врезалась машина (Фото, видео). Главная

В Донецке 1 сентября произошло ДТП. Об этом сообщается в социальных сетях.
В Кировском районе около бывшей фабрики игрушек в автомобиль Chevrolet врезался микроавтобус, следующий по 76 маршруту. В легковом автомобиле находились люди в камуфляже.
Как сообщают очевидцы, в результате аварии Chevrolet перевернулся.
«Моя дочь ехала в автобусе, с которым этот горе-водитель столкнулся. Легковушка летела как сумасшедшая», - написала пользователь соцсети.
О пострадавших на данный момент не сообщается.
#Донецк, #дтп возле фабрики игрушек 01/09/17 pic.twitter.com/0Nvt9hlQk4— Necro Mancer (@666_mancer) 1 сентября 2017 г.
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