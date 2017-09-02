Учителям запрещают говорить о танках возле учебных заведений, – ОБСЕ. Новости

Перед началом учебного года наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ поговорили с учителями по обе стороны от линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Миссии.

«Команда СММ поговорила с учителем одной из школ, расположенной в неподконтрольном правительству районе. В тот момент, когда собеседник говорил членам патруля Миссии о своей обеспокоенности по поводу наличия танков вблизи детского садика, разговор прервал его коллега, сказав, что для предоставления дальнейшей информации учителям необходимо получить разрешение от их руководителя», – говорится в сообщении.

В подконтрольном «ЛНР» пос. Металлист (7 км к северо-западу от Луганска) учительница одной из школ сообщила наблюдателям, что ей не разрешается общаться с наблюдателями Миссии.

В подконтрольном «ДНР» Новоазовске (40 км к востоку от Мариуполя) постоянный собеседник сообщил наблюдателям, что все 15 школ в районе откроются 1 сентября за исключением школы в Пикузах, которая была разрушена вследствие обстрела три года назад. Он сообщил, что только одной школе в подконтрольном «ДНР» селе Саханка (24 км к востоку от Мариуполя) требуется ремонт в связи с повреждениями вследствие обстрела.

В подконтрольном правительству пгт Мирное (40 км к северо-востоку от Мариуполя) заместитель директора школы сообщил наблюдателям о том, что на одном из этажей здания школы необходимо провести ремонт. Он также добавил, что сотрудники международной неправительственной организации (НПО) предоставляют психологическую поддержку детям и проводят соответствующие тренинги для учителей во время своих еженедельных посещений школы.

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