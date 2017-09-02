В ОБСЕ рассказали об активности на линии разграничения на Донбассе. Новости

В Донецкой области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущие сутки, и увеличение количества таких нарушений в Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 1 сентября.

Так, вечером 30 и в ночь на 31 августа камера СММ в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зарегистрировала (в хронологической последовательности) 2 трассирующих снаряда с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, еще 8 трассирующих снарядов с запада на восток, 9 — с востока на запад, 4 — с запада на восток, 18 — с востока на запад и 2 — с запада на восток, за которыми последовали в общей сложности 98 трассирующих снарядов (93 с востока на запад, 4 с запада на восток и 1 с юго-запада на северо-восток). Все эти эпизоды огневой активности произошли на неустановленном расстоянии к северу.

Поздно вечером 30 и в ночь на 31 августа камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 1 трассирующий снаряд с юго-востока на северо-запад, 1 снаряд с северо-запада на юго-восток, 15 трассирующих снарядов с юго-востока на северо-запад, 2 — с северо-запада на юго-восток, 3 — с юго-востока на северо-запад, 7 — с юго-востока на северо-запад, 1 — с юго-востока на северо-запад и еще 1 — с северо-запада на юго-восток. Все эти нарушения режима прекращения огня были отмечены на расстоянии 1–3 км к югу.

В подконтрольном «ДНР» с. Пикузы (быв. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) трое вооруженных мужчин в одежде военного типа вместе сообщили членам патруля СММ, что информацию о возобновлении обязательств по соблюдению режима прекращению огня они получили от своих «командиров».

В Луганской области Миссия зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва и свыше 100 очередей из крупнокалиберных пулеметов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (1 выстрел).