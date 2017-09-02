Авария в Макеевке на копанке: новые подробности (Фото). Новости

Прорыв воды с последующим затоплением выработки произошел 1 августа на копанке в Макеевке (НКТ*, Донецкая область). В настоящее время судьба двух горнорабочих остается неизвестной, передают интернет-ресурсы НКТ.

«В наклонном стволе произошел прорыв воды и затопление. Трое горнорабочих, находящихся в верхней части ствола, вышли самостоятельно, судьба двух горняков пока неизвестна», – сказано в сообщении.

В поисково-спасательных работах задействованы девять единиц спецтехники и более 40 человек личного состава.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по поиску горнорабочих, а также по откачиванию воды из затопленной горной выработки.

Напомним, ранее в соцсетях жители города сообщили об аварии на копанке и двух погибших.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория