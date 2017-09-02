В Донецкой области на 43 млн грн. выросли поступления от пользователей полезных ископаемых. Новости

С начала 2017 плательщики рентных платежей - недропользователи Донецкой области направили в сводный бюджет страны 283 млн грн, что больше соответствующего показателя прошлого года на 15%, или на 43 млн гривен. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает Главное управление государственной фискальной службы в Донецкой области.

Согласно распределению средств в государственный бюджет поступило 209,8 млн грн, бюджеты местных общин пополнились на 73,2 млн грн.

В настоящее время в области более 230 субъектов хозяйствования зарегистрированы плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

«Фискальной службой Донецкой продолжается работа, направленная на полноту и своевременную уплату рентных платежей. Так, с начала года в Государственную фискальную службу Украины предоставлена ​​информация об инициировании вопроса остановки действия специальных разрешений на пользование недрами более 30 субъектов хозяйствования, которые имеют налоговый долг», – говорится в сообщении.