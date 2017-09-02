Ситуация в пунктах пропуска днем 2 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Константин: «12:06. На ДНР с Горловки больше 100 машин. Льгота от поста полиции 11 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «10:12. С Курахово в Донецк машин 10 до броневика. Людей мало. Всем удачного дня».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «10:14. Еленовка на 8 часов в сторону Украины до остановки. Перлына в Украину 30 машин движение слабое. Новотроицкое в сторону Украины 4 полосы все забиты, движение весьма слабое. Еленовка в сторону Донецка на 8-30 сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

Виктория: «12:32. На Куликово и на Пищевике сразу на проверку».

О ситуации на других КПВВ на данный момент пользователи соцсетей не сообщают.

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