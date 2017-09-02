В России отреагировали на возможное введение миротворцев на Донбасс. Главная

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что инициатива Украины о необходимости миротворческой миссии на Донбассе направлена на подрыв Минских соглашений. Такое мнение он высказал в комментарии ТАСС.

«О некоей миротворческой операции ООН на Донбассе наши коллеги из Киева упоминали не один раз. Недавно президент Петр Порошенко говорил, что будет ставить этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН. Будет или не будет – посмотрим. На сегодняшний день у нас есть только два формата, в которых обсуждается урегулирование на Украине, – это "нормандский формат" и контактная группа», – отметил постпред РФ при ООН.

Небензя подчеркнул, что других форматов для урегулирования украинского кризиса сейчас не существует.

По мнению постпреда, заявления о миротворческой операции «рассчитаны на внутреннее потребление и представляют собой маневр украинских властей». «Это такая попытка создать видимость мыслительного процесса по поводу нового формата и тем самым продолжать не выполнять ясно и четко сформулированный план урегулирования, который зафиксирован в минских соглашениях», – подчеркнул он.

Напомним, Порошенко предложил Тиллерсону активизировать вопрос о контингенте ООН на Донбассе.

Как сообщалось ранее, экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук считает, что при отправке миротворческой миссии на Донбасс нужно учитывать несколько факторов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея введения на Донбасс миротворцев ООН требует обсуждения со сторонами конфликта, также нужно узнать отношение к ней со стороны самой Организации и стран «нормандской четверки».

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