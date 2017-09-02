В Славянском районе браконьеры жестоко убили кабана (Фото). Новости

Работники лесного хозяйства обнаружили в лесополосе за поселком Семеновка (Славянск, Донецкая обл.) капкан с диким кабаном. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«На месте происшествия правоохранители обнаружили уже мертвое животное возрастом около полугода, а также капкан с замысловатой сигнальной конструкции», – говорится в сообщении.

Для заманивания кабана в ловушку браконьеры обмазали дерево автомобильной «отработкой» (мазутом), которая из-за резкого запаха помогает животному избавиться от паразитов. После срабатывания капкана самодельный передатчик, сконструированный из мобильного телефона, передал соответствующий сигнал.

Через некоторое время неподалеку от места расположения капкана правоохранители остановили двух мужчин на автомобиле «Нива». Увидев сотрудников полиции, они заявили, что приехали на соседнее поле «за кукурузой». В настоящее время их причастность к данному событию проверяется.

Обследовав вместе с егерем территорию в радиусе километра, полицейские обнаружили еще две ловушки на кабанов, аналогичные первой.

Все орудия и приспособления для занятия браконьерством были изъяты следственно-оперативной группой.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 240 часов общественных работ или ограничения свободы на срок до трех лет.