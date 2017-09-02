Жебривский рассказал военным Дании, Норвегии и Канады о проблемах переселенцев. Новости

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский провел встречу с группой военных наблюдателей, куда вошли представители Дании, Норвегии и Канады. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Обсудили ряд вопросов, касающихся общественно-политической сложившейся обстановке на линии разграничения, жилищно-коммунальных и хозяйственных проблем, которые принесла в Донецкую область война, развязанная Россией», – написал он.

По его словам, военные наблюдатели интересовались судьбой людей, потерявших дом в результате войны. «Рассказал, что на территории области зарегистрировано 515,3 тыс перемещенных лиц, и для них достаточно остро стоят вопросы жилья и работы», – отметил он.