В Луганской области на мине подорвался мужчина. Новости

В Станично Луганском районе (Луганская область) на взрывном устройстве подорвался мужчина. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«Вчера, в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что с мино-взрывными травмами нижних конечностей и предплечья к ним госпитализировали 54-летнего местного жителя», – говорится в сообщении.

По предварительной информации телесные повреждения мужчина получил в лесополосе, вблизи ул. Жукова пгт. Станица Луганская, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 258 УК Украины «Террористический акт». Проводится проверка.

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