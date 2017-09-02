В полиции подтвердили факт похищения парня на КПВВ «Станица Луганская». Главная

На неподконтрольной Украине территории лишили свободы молодого человека. В полиции Луганской области подтверждают факт похищения парня на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». Об этом сегодня, 2 сентября, на своей странице в Facebook написала руководитель отела коммуникации областного управления Нацполиции Татьяна Погукай.

По ее словам, члены «ЛНР» незаконно лишили свободы 22-летнего местного жителя.

Она сообщила, что в полицию поступила информация из прокуратуры Станично-Луганского района о том, что во время мониторинга Интернета установлен факт незаконного лишения свободы 22-летнего парня.

«Проверкой данной информации установлено, что в 06.00 31 августа 22-летний житель Станично-Луганского района пересек линию разграничения в пункте пропуска пгт Станица Луганская и, находясь на не подконтрольной Украине территории, был лишен свободы боевиками незаконных вооруженных формирований "ЛНР"», – написала Погукай.

Информация о факте внесена в ЕРДР и квалифицирована по ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека). Проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось о похищении 31 августа на КПВВ «Станица Луганская» Николая Петухова, 1995 года рождения. Также правозащитники сообщили, что неделю назад на КПВВ «Станица Луганская» был похищен молодой человек. Родственники сообщили только его имя - Алексей. Через три дня тело молодого человека со следами насильственной смерти было найдено возле одного из кафе в неконтролируемом Луганске.