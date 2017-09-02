Глава СБУ предложил запретить депутатам Рады ездить в Россию. Новости

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак предлагает законодательно запретить посещение России депутатами, политиками и общественными деятелями, передает «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос журналистов относительно решения о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в Украину граждан РФ, Грицак сказал: «Это однозначно поможет нам в работе. Я поддерживаю инициативу президента. Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями».

Напомним, Украина вводит с 1 января 2018 правила пересечения границы для граждан из стран, которые составляют риски для Украины, по биометрическим паспортам.

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