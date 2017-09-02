«Мариуполь» арендовал футболиста «Шахтера». Новости

Полузащитник «Шахтера» Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в «Мариуполе». Об этом сообщает ФК «Мариуполь».

Мариупольский клуб внес 24-летнего хавбека в заявку на сезон. Тотовицкий будет выступать под 22-м номером. Детали перехода пока не сообщаются.

Андрей Тотовицкий родился 20-го января 1993 года в Кричильске (Ровенская область). Воспитанник — РВУФК (Киев, 2006-09) и «Динамо» (2009-10). Амплуа — полузащитник. С 2010-го по 2012-й года Андрей выступал за «Шахтер-3» во Второй лиге: 39 игр, 8 голов. За молодежный состав «горняков» Тотовицкий в сезоне 2012/13 забил 6 голов в 29-ти матчах. Летом 2013 года Андрей перебрался в Мариуполь: 18 игр и 4 гола в Премьер-лиге и 12 мячей в 11-ти играх за «молодежку». Первую половину сезона 2014/15 Тотовицкий также провел в нашей команде (3 мяча в 14-ти играх), а затем перебрался в «Зарю». За луганчан полузащитник выступал год (24 игры, 6 голов). Летом 2017 года Андрей перешел в бельгийский «Кортрейк»: 20 матчей, 5 голов.

Также Тотовицкий выступал за молодежную сборную Украины (12 матчей, 7 голов), в составе которой выиграл Кубок Содружества.