На Донетчине создали областной туристический маршрут «Роза степи». Новости

В Донецкой области создали областной туристический маршрут «Роза степи». Об этом сообщила заместитель начальника управления культуры и туризма Донецкой областной военно-гражданской администрации Алина Певна.

По ее словам, начинаться маршрут будет в Бахмуте, затем пройдет через Славянск, Лиман, Краматорск, Дружковку, Константиновку, Покровск. После Покровска туристы последуют в Волноваху, Мариуполь, Мангуш и Великую Новоселку.

Как заявила Алена Певная, данный маршрут разработан для того, чтобы притягивать к себе и иностранных туристов.

Источник: «Дружковка на ладонях»