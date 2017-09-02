В Попасной соревновались собаки (Фото). Новости

В Попасной (Луганская обл.) ко Дню города впервые прошла выставка собак, сообщает пресс-служба горсовета.

Всех посетителей ждал традиционный «парад пород» и показательные выступления. Членами жюри были определены и победители в девяти номинациях.

Так в номинации «Мистер солидность» победила собака породы аляскинский маламут Викинг Ачи, в номинации «Стильный парень» - пикинес Боня, «Мисс обаяшка» - чихуахуа Дуся, «Лучший щенок» - овчарка Герда, «Лучший юниор» - китайская хохлатая Роза, «Лучший костюм» - чихуахуа Купер и овчарка Цезарь, «Ветеран выставки» - кокер-спаниель Алиса, «Чемпион выставки» - миттельшнауцер Хабенеро Шварцен Бриллиант, «Приз зрительских симпатий» - самоед Шерин.

Все участники выставки были награждены медалями, а победители номинаций - медалями и кубками.