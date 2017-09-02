На Донбассе возросло количество украинских пленных. Главная

Количество украинских заложников, удерживаемых на неконтролируемой части Донбасса, увеличилось до 144. Об этом советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«На сегодняшний день заложниками считаются 144 человека. Как раз за последние дни, к сожалению, цифра немножко выросла, именно из-за того, что были задержаны обычные гражданские лица, которые были без оружия в руках», – сказал Тандит.

Говоря о похищении боевиками 22-летниего Николая Петухова на КПВВ «Станица Луганская», Тандит сказал, что фамилию парня внесут в списки заложников после определенной процедуры.

«Если будет подтверждающая информация о том, что он живой и находится в руках незаконных формирований, мы его однозначно будем показывать в списках и будем требовать его освобождения», – сказал Тандит.

По его словам, пока сотрудники СБУ не знают, где находится Петухов.

«Как только будет информация, подтверждающая, что он еще живой, мы будем говорить конкретно о его судьбе», – добавил советник главы СБУ.

Напомним, в Харьковской правозащитной группе заявили о похищении 31 августа боевиками на КПВВ «Станица Луганская» Николая Петухова, 1995 года рождения. Также правозащитники сообщили, что неделю назад на КПВВ «Станица Луганская» был похищен молодой человек. Родственники сообщили только его имя – Алексей. Через три дня тело молодого человека со следами насильственной смерти было найдено возле одного из кафе в оккупированном Луганске.

В отделе коммуникации полиции Луганской области подтвердили факт похищения боевиками 22-летнего парня на КПВВ «Станица Луганская».