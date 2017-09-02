В Луганской области второй человек за день подорвался на взрывном устройстве. Новости

Жительница Станицы Луганской (Луганская обл.) 1 сентября в лесопосадке подорвалась на растяжке. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает Станично-Луганская районная администрация.
В сообщении отмечается, что женщина получила телесные повреждения в виде мино-взрывной травмы, осколочных ранений мягких тканей и нижних конечностей в лесополосе на окраине пгт. Станица Луганская во время сбора дров. С полученными телесными повреждениям она была госпитализирована в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, в полиции Луганской области сообщили о подрыве мужчины вблизи улицы Жукова в Станице Луганской. 54-летний житель поселка был госпитализирован с минно-взрывными травмами нижних конечностей и предплечья.
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