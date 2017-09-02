Под Мирной Долиной деминеры нашли две противотанковые мины (Фото). Новости

Команда специалистов по разминированию Датской группы по разминированию нашла две противотанковых мины (TM-62M) рядом с Мирной Долиной (Луганская обл.). Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Проект гуманитарного разминирования финансируется в рамках гражданской защиты и гуманитарной помощи Европейского Союза (European Commission - Civil Protection & Humanitarian Aid Operations - ECHO).

Напомним, с начала августа к очистке загрязненных территорий присоединилась неправительственная организация Датский группа по разминированию, которая действует в соответствии с проектом «Защита населения, пострадавшего в ходе военного конфликта путем предоставления юридической (правовой) помощи и противоминной деятельности».